احدث الأخبار

استعراض جمال الخيل في مركز ابن عاصي للفروسية والتراث بتبوك
أبرز المواد
 أمانة المدينة تزين شوارع المدينة المنورة بأكثر من 2000 شجرة خلال أسبوع
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يعزيان أسرة شهيد الواجب الجندي الحريجي هاتفياً
أبرز المواد
 أمين منطقة الجوف يتفقّد تنفيذ 7 مشروعات في سكاكا
أبرز المواد
 تطبيق “توكلنا” يطلق الجواز الصحي بحلَّة جديدة ومميزات متعددة
أبرز المواد
 شؤون الحرمين ترفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل ‏‎15,555‎‏ إصابة جديدة و 287 وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الدنمارك تتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا لأول مرة منذ 29 عاماً
أبرز المواد
 ماريجا في طريقه إلى الرياض استعداداً لبدء التدريبات مع الهلال
أبرز المواد
 «البلدية والقروية والإسكان» تُنجز أكثر من 138 مليون م2 حدائق ومسطحات خضراء خلال 2020
أبرز المواد
 تدخل طبي طارئ في مركز القلب بعرعر لإنقاذ مريض تعرض لصدمة قلبية
أبرز المواد
 المنتخب الشاب يهزم المصري ويتأهل لنهائي كأس العرب
أبرز المواد
استعراض جمال الخيل في مركز ابن عاصي للفروسية والتراث بتبوك

استعراض جمال الخيل في مركز ابن عاصي للفروسية والتراث بتبوك

أبرز المواد
أمانة المدينة تزين شوارع المدينة المنورة بأكثر من 2000 شجرة خلال أسبوع

أمانة المدينة تزين شوارع المدينة المنورة بأكثر من 2000 شجرة خلال أسبوع

أبرز المواد
أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يعزيان أسرة شهيد الواجب الجندي الحريجي هاتفياً

أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يعزيان أسرة شهيد الواجب الجندي الحريجي هاتفياً

أبرز المواد
أمين منطقة الجوف يتفقّد تنفيذ 7 مشروعات في سكاكا

أمين منطقة الجوف يتفقّد تنفيذ 7 مشروعات في سكاكا

أبرز المواد

استعراض جمال الخيل في مركز ابن عاصي للفروسية والتراث بتبوك

استعراض جمال الخيل في مركز ابن عاصي للفروسية والتراث بتبوك
http://almnatiq.net/?p=1000291
المناطق_واس

استعرض ملاك إسطبلات الخيول بمنطقة تبوك جمال خيولهم في مركز ابن عاصي للفروسية والتراث غرب مدينة تبوك.
وأوضح مدير المركز إبراهيم بن عاصي أن منطقة تبوك تضم عدداً من السلالات للخيول منها ما هو للسباقات ومنها خيول للاستعراض وأخرى للجمال, إلى جانب العديد من السلالات الصقلاوية والعبية والكحيلة.
وبيّن أن الهدف من إقامة الفعالية هو تحسين أداء ملاك الخيل ذات الجمال خلال مشاركتهم في المسابقات والمنافسات, مشيراً إلى أن الخيل العربية تتميز بصغر آذانها وقربها من بعضها وطول ذيولها، وتتصف بعيون برّاقة واسعة مع تقوس في الرقبة وطولها، وقدرة على الركض لمسافات طويلة، وتتسم جلودها بالنعومة، وصدورها بالوسع نظراً لكبر رئتيها, وتعدّ أكثر قرباً لصاحبها وتتفاعل مع حركاته مما جعلها مقدامة في الحروب.

روابط ذات صلة

أمانة المدينة تزين شوارع المدينة المنورة بأكثر من 2000 شجرة خلال أسبوع

أمانة المدينة تزين شوارع المدينة المنورة بأكثر من 2000 شجرة خلال أسبوع
أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يعزيان أسرة شهيد الواجب الجندي الحريجي هاتفياً

أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يعزيان أسرة شهيد الواجب الجندي الحريجي هاتفياً
أمين منطقة الجوف يتفقّد تنفيذ 7 مشروعات في سكاكا

أمين منطقة الجوف يتفقّد تنفيذ 7 مشروعات في سكاكا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*