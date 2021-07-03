استعراض جمال الخيل في مركز ابن عاصي للفروسية والتراث بتبوك

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استعرض ملاك إسطبلات الخيول بمنطقة تبوك جمال خيولهم في مركز ابن عاصي للفروسية والتراث غرب مدينة تبوك.

وأوضح مدير المركز إبراهيم بن عاصي أن منطقة تبوك تضم عدداً من السلالات للخيول منها ما هو للسباقات ومنها خيول للاستعراض وأخرى للجمال, إلى جانب العديد من السلالات الصقلاوية والعبية والكحيلة.

وبيّن أن الهدف من إقامة الفعالية هو تحسين أداء ملاك الخيل ذات الجمال خلال مشاركتهم في المسابقات والمنافسات, مشيراً إلى أن الخيل العربية تتميز بصغر آذانها وقربها من بعضها وطول ذيولها، وتتصف بعيون برّاقة واسعة مع تقوس في الرقبة وطولها، وقدرة على الركض لمسافات طويلة، وتتسم جلودها بالنعومة، وصدورها بالوسع نظراً لكبر رئتيها, وتعدّ أكثر قرباً لصاحبها وتتفاعل مع حركاته مما جعلها مقدامة في الحروب.