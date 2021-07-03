نادي سباق الخيل يقيم الحفل العاشر على كأس جامعة أم القرى وجائزة النادي بالطائف

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اختتم نادي سباقات الخيل أسبوعه الخامس بإقامة حفله السباقي العاشر بميدان الملك خالد بالطائف.

وشهد الحفل إقامة ثمانية أشواط تخللها شوطين رئيسين على كأس جامعة أم القرى وجائزة نادي سباقات الخيل.

وكانت النتائج على النحو الآتي: الشوط الأول ومسافته 1600 متر، فازت به الفرس لاهه للمالك أبناء عبدالله سعد الفراج تدريب عبدالله الفراج وقيادة الخيال حمزة سعد.

والشوط الثاني ومسافته 2000 متر، فازت به الفرس جواذي للمالك عبدالله إبراهيم الخشان وتدريب عبدالعزيز المتعب وقيادة الخيال عبدالله الراشد.

والشوط الثالث ومسافته 1200 متر لفئة السنتين، فازت به الفرس حسنات للمالك عبدالرحمن المخضوب وتدريب فهد العبدالمنعم وقيادة الخيال عادل الفريدي.

والشوط الرابع أول الأشواط الرئيسة على جائزة نادي سباقات الخيل مفتوح الدرجات أفراس عمر الثلاث سنوات ومسافته 1400 متر، فازت به الفرس بطولات للمالك شرف محمد الحريري وتدريب حمد آل رشيد وقيادة الخيال سلمان آل رشيد.

والشوط الخامس ومسافته 1400 متر تكافؤ من 0-55 ، فاز به الجواد واهج للمالك علي عبدالكريم السلوم وتدريب عبدالعزيز الموسى وقيادة الخيال مهدي الحبيل.

والشوط السادس ومسافته 1600 متر، فاز به الجواد عين وزين للمالك سلطان عبدالله العتيبي وتدريب فهد الفهيد وقيادة الخيال يوسف الحصين.

والشوط السابع ثاني الأشواط الرئيسة للحفل العاشر على كأس جامعة أم القرى ومسافته 1600 متر، فارت به الفرس لوف إس أي للمالك ماجد محمد العبدالكريم وتدريب ماجد العبدالكريم وقيادة الخيال عبدالله الفيروز.

والشوط الثامن والأخير على مسافة 1800 متر، فازت به الفرس لعيون طرفة للمالك نواف عبدالله السيف وتدريب عبدالله السيف وقيادة الخيال عبدالله الراشد.