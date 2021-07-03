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محافظ حفر الباطن يعزي أسرة شهيد الواجب الحريجي

محافظ حفر الباطن يعزي أسرة شهيد الواجب الحريجي
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المناطق_حفر الباطن

قام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم بتعزية أسرة شهيد الواجب جندي مشعل مطلق الحريجي أحد منسوبي الدفاع المدني بالدمام الذي استشهد أمس الخميس أثناء مشاركته في عملية إطفاء حريق نشب في المدينة الصناعية في الدمام بحضور اللواء عجاب الحربي مدير  الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية وعدد من القيادات الأمنية

ونقل سمو المحافظ تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز لأسرة الشهيد ، سائلا الله له المغفرة والرحمة ولذويهم الصبر والسلوان.

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