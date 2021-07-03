احدث الأخبار

الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) في جامعة المجمعة
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يعزي أسرة شهيد الواجب الحريجي
أبرز المواد
 المملكة المتحدة تسجل 24,885 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 نادي سباق الخيل يقيم الحفل العاشر على كأس جامعة أم القرى وجائزة النادي بالطائف
أبرز المواد
 استعراض جمال الخيل في مركز ابن عاصي للفروسية والتراث بتبوك
أبرز المواد
 أمانة المدينة تزين شوارع المدينة المنورة بأكثر من 2000 شجرة خلال أسبوع
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يعزيان أسرة شهيد الواجب الجندي الحريجي هاتفياً
أبرز المواد
 أمين منطقة الجوف يتفقّد تنفيذ 7 مشروعات في سكاكا
أبرز المواد
 تطبيق “توكلنا” يطلق الجواز الصحي بحلَّة جديدة ومميزات متعددة
أبرز المواد
 شؤون الحرمين ترفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل ‏‎15,555‎‏ إصابة جديدة و 287 وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الدنمارك تتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا لأول مرة منذ 29 عاماً
أبرز المواد
الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) في جامعة المجمعة

الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) في جامعة المجمعة

أبرز المواد
محافظ حفر الباطن يعزي أسرة شهيد الواجب الحريجي

محافظ حفر الباطن يعزي أسرة شهيد الواجب الحريجي

أبرز المواد
المملكة المتحدة تسجل 24,885 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 24,885 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
نادي سباق الخيل يقيم الحفل العاشر على كأس جامعة أم القرى وجائزة النادي بالطائف

نادي سباق الخيل يقيم الحفل العاشر على كأس جامعة أم القرى وجائزة النادي بالطائف

أبرز المواد

الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) في جامعة المجمعة

الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) في جامعة المجمعة
http://almnatiq.net/?p=1000304
المناطق_المجمعة

عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المجمعة المحتوى الوقائي والتوعوي لحملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) في جامعة المجمعة .
وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية.
من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المبنية على الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في المنطقة.
وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة الدين والوطن.

روابط ذات صلة

محافظ حفر الباطن يعزي أسرة شهيد الواجب الحريجي

محافظ حفر الباطن يعزي أسرة شهيد الواجب الحريجي
المملكة المتحدة تسجل 24,885 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجل 24,885 إصابة جديدة بفيروس كورونا
نادي سباق الخيل يقيم الحفل العاشر على كأس جامعة أم القرى وجائزة النادي بالطائف

نادي سباق الخيل يقيم الحفل العاشر على كأس جامعة أم القرى وجائزة النادي بالطائف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*