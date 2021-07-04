ضبط 230 مخالفة بفرع الموارد البشرية بالقصيم

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أسفرت الجولات الميدانية التي نفذتها ادارة الرقابة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال شهر يونيو الخاصة بمتابعة قرار منع العمل تحت أشعة الشمس بمواقع عمل المنشآت بالمشاريع الإنشائية والتشييد والبناء، التي نتج عنها ضبط 230 مخالفة لعدم التزام المنشآت بتنفيذ القرار, إذ بلغ إجمالي مواقع العمل التي تم زيارتها للتحقق من تطبيق القرار أكثر من 400 موقع.

وتهدف الجولات الرقابية خلال هذه الفترة إلى سلامة وصحة العاملين وضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية و تجنبهم ما قد يسبب مخاطر صحية لهم.

وتدعو الوزارة عملاءها إلى التواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم 19911 أو عبر تطبيق معًا للرصد لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.

يذكر أن القرار ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.