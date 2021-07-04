احدث الأخبار

فتح باب القبول بصناعي نجران
أبرز المواد
 6 أعراض تشير لارتفاع نسبة الإصابة بالسموم في الجسد
أبرز المواد
 ابتكار جهاز لوقف النزف في أقل من دقيقة
أبرز المواد
 الصحة والداخلية تكشفان الأحد مستجدات لقاح كورونا والتحديثات الأمنية
أبرز المواد
 ضبط 230 مخالفة بفرع الموارد البشرية بالقصيم
أبرز المواد
 “الطيران المدني” تصدر تعليماتها لشركات الطيران بشأن منع سفر المواطنين
أبرز المواد
 الفضلي يتفقّد ميدانيًا عدة مشاريع بيئية ومائية بتبوك تتجاوز تكلفتها ٣٣٧ مليون ريال
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يحضر افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بجمهورية مصر العربية
أبرز المواد
 أمين عسير يفتتح الاجتماع التنسيقي الثالث لبرنامج معالجة التشوه البصري
أبرز المواد
 الأمر بالمعروف تعرض محتوى حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) في جامعة المجمعة
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يعزي أسرة شهيد الواجب الحريجي
أبرز المواد
 المملكة المتحدة تسجل 24,885 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
فتح باب القبول بصناعي نجران

فتح باب القبول بصناعي نجران

أبرز المواد
6 أعراض تشير لارتفاع نسبة الإصابة بالسموم في الجسد

6 أعراض تشير لارتفاع نسبة الإصابة بالسموم في الجسد

أبرز المواد
ابتكار جهاز لوقف النزف في أقل من دقيقة

ابتكار جهاز لوقف النزف في أقل من دقيقة

أبرز المواد
الصحة والداخلية تكشفان الأحد مستجدات لقاح كورونا والتحديثات الأمنية

الصحة والداخلية تكشفان الأحد مستجدات لقاح كورونا والتحديثات الأمنية

أبرز المواد

الصحة والداخلية تكشفان الأحد مستجدات لقاح كورونا والتحديثات الأمنية

الصحة والداخلية تكشفان الأحد مستجدات لقاح كورونا والتحديثات الأمنية
http://almnatiq.net/?p=1000328
المناطق_ الرياض

تعقد وزارتا الصحة والداخلية، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، للكشف عن مستجدات لقاح كورونا، والتحديثات الأمنية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، السبت، إن المتحدث باسمها الدكتور محمد العبدالعالي، سيتحدث في المؤتمر الصحفي الذي يعقد عصر الأحد، الأوضاع العالمية لجائحة كوورنا، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح في المملكة.

وأشارت إلى أن الدكتور العبدالعالي، سيسلط الضوء على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات الصحية.

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، سيتحدث –كذلك- في المؤتمر الصحفي الذي يعقد عصر الأحد، عن التحديثات الأمنية، وسيكشف إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية في المملكة، فضلا عن مخالفات لائحة الحد من التجمعات والحجر الصحي المؤسسي.

روابط ذات صلة

فتح باب القبول بصناعي نجران

فتح باب القبول بصناعي نجران
6 أعراض تشير لارتفاع نسبة الإصابة بالسموم في الجسد

6 أعراض تشير لارتفاع نسبة الإصابة بالسموم في الجسد
ابتكار جهاز لوقف النزف في أقل من دقيقة

ابتكار جهاز لوقف النزف في أقل من دقيقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*