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فتح باب القبول بصناعي نجران

فتح باب القبول بصناعي نجران
http://almnatiq.net/?p=1000337
المناطق_نجران

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بنجران فتح باب القبول والتسجيل واستقبال طلبات المتقدمين لمرحلة الدبلوم الصناعي الثانوي ولعدد من البرامج المهنية الصباحية و المسائية التي مدتها فصل تدريبي واحد مطلع الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي (1442/ 1443) هـ، وذلك بدءًا من 24 / 11 / 1442 هـ إلى 4 / 12 / 1442 هـ عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الرابط (https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/).ودعا مدير المعهد م. فارس علي ال دغرير المتقدمين، للاطلاع على ميزات البرامج وشروط التسجيل، واستكمال طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني ، مفيداً أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر رسائل الجوال عقب عملية الفرز النهائي لاستكمال متطلبات القبول.

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