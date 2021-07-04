فتح باب القبول بصناعي نجران

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أعلن المعهد الصناعي الثانوي بنجران فتح باب القبول والتسجيل واستقبال طلبات المتقدمين لمرحلة الدبلوم الصناعي الثانوي ولعدد من البرامج المهنية الصباحية و المسائية التي مدتها فصل تدريبي واحد مطلع الفصل التدريبي الأول للعام التدريبي (1442/ 1443) هـ، وذلك بدءًا من 24 / 11 / 1442 هـ إلى 4 / 12 / 1442 هـ عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الرابط (https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/).ودعا مدير المعهد م. فارس علي ال دغرير المتقدمين، للاطلاع على ميزات البرامج وشروط التسجيل، واستكمال طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني ، مفيداً أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر رسائل الجوال عقب عملية الفرز النهائي لاستكمال متطلبات القبول.