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جمعية الكشافة تُشارك في اللقاء الأول للمفوضين الدوليين في الإقليمين العربي والأمريكي

جمعية الكشافة تُشارك في اللقاء الأول للمفوضين الدوليين في الإقليمين العربي والأمريكي

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جمعية الكشافة تُشارك في اللقاء الأول للمفوضين الدوليين في الإقليمين العربي والأمريكي

جمعية الكشافة تُشارك في اللقاء الأول للمفوضين الدوليين في الإقليمين العربي والأمريكي
http://almnatiq.net/?p=1000341
المناطق_مبارك الدوسري

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم في اللقاء الافتراضي الأول للمفوضين الدوليين في الإقليمين الكشفيين العربي والأمريكي ، والذي عُقد بهدف تبادل الخبرات والأفكار بين المُشاركين ، والتشبيك وبناء جسور التعاون بين الجمعيات الكشفية في الإقليمين.  

وتضمن اللقاء الذي شارك فيه أكثر من 40 مفوضاً دولياً من الإقليمين ، عرض قدمه الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية – المُدير الإقليمي – عمرو حمدي لأهم منجزات الإقليم الكشفي العربي خلال الفترة الماضية ، وأهم الفعاليات والأنشطة التي ستُنفذ خلال الفترة القادمة ، كما استعرض مدير الإقليم الكشفي الأمريكي راوول سانشيز تاريخ المكتب الأمريكي وأعضائه وأهم إنجازاته ، قبل أن يقوم المفوضين بعرض أبرز الأنشطة في جمعياتهم ، واختتم اللقاء بتنفيذ مسابقة الكاهوت والتي ركزت على أهم الأحداث و المعلومات عن الإقليمين الكشفيين العربي و الامريكي. 

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