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جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح بوابة القبول للمنح الدراسية للطلبة غير السعوديين

جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح بوابة القبول للمنح الدراسية للطلبة غير السعوديين

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جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح بوابة القبول للمنح الدراسية للطلبة غير السعوديين

جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح بوابة القبول للمنح الدراسية للطلبة غير السعوديين
http://almnatiq.net/?p=1000346
المناطق-عرعر

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح بوابة القبول الإلكترونية للمنح الدراسية الداخلية للطلبة غير السعوديين للعام الجامعي 1443هـ، ابتداءً من يوم الأحد 24 11 1442هـ ولمدة أسبوع للتسجيل، والاطلاع على شروط وإجراءات القبول على الرابط التالي https:cutt.usrJOcg.
وأوضحت الجامعة أن المنحة الدراسية هي المقعد الدراسي الذي يحصل عليه الطالب أو الطالبة من غير السعوديين، للدراسة في أحدى مؤسسات التعليم العالي في المملكة.
وتنقسم المنح الدراسية إلى قسمين: الأول منح داخلية للطلبة المقيمين في المملكة إقامة نظامية، والثاني منح خارجية للطلبة خارج المملكة.
وتهدف المنح إلى تعزيز التضامن بين المملكة ودول العالم، و تعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، وإعداد علماء متخصصين فاعلين في مجتمعاتهم في جميع التخصصات، واستقطاب الطلاب المميزين علمياً، لتحقيق التنوع الثقافي وإثراء البحث العلمي، وإقامة الروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات التعليمية والهيئات والمؤسسات العلمية في العالم، وتوثيقها لخدمة الإنسانية، وتعريف طلاب المنح بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية.

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