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رياح نشطة على مناطق ( الشرقية ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة )

طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، والمدينة المنورة ، الرياض)

طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، والمدينة المنورة ، الرياض)
http://almnatiq.net/?p=1000351
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، والمدينة المنورة ، الرياض)، ورياح نشطة على مناطق ( الشرقية ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق ( جازان ،عسير ،الباحة ،مكة المكرمة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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