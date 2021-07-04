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كولومبيا إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بفوزها على الأوروغواي

كولومبيا إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بفوزها على الأوروغواي
http://almnatiq.net/?p=1000368
المناطق - وكالات

احتفل ديفيد أوسبينا حارس كولومبيا بتصدره قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في مباريات دولية مع بلاده بتصديه لمحاولتين في ركلات الترجيح ليمنح المنتخب الكولومبي الفوز على أوروغواي ومكانا في قبل نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم.

وشارك أوسبينا في مباراته الدولية 112 خلال مواجهة السبت في برازيليا ولعب دور البطولة بعد أن أنقذ محاولتين من خوسيه ماريا خيمنيز وماتياس بينيا.

وسجلت كولومبيا ركلاتها الأربع الأولى بعد مواجهة متوترة في برازيليا انتهت بالتعادل بدون أهداف بعد 90 دقيقة.

وبدأت أوروغواي البطولة وسط غياب عن التهديف ورغم أنها سجلت هدفين أمام بوليفيا وهدفا آخر ضد باراجواي في مباراتيها الأسبوع الماضي فإنها لم تلعب بارتياح في الهجوم، ولم يحصل لويس سواريز وإدينسون كافاني على الكثير من الدعم.

كما بدا أن المنتخب الكولومبي يفتقد لاعب الوسط الموقوف خوان كوادرادو ولم يُظهر الفريقان الكثير من الهدوء في مباراة مليئة بالتمريرات الخاطئة واللعب البطيء.

لكن لم ينجح أيهما في هز الشباك وبعد انتهاء الوقت الأصلي بدون أهداف انتقلت المباراة مباشرة إلى ركلات الترجيح.

وتلتقي كولومبيا، التي أحرزت اللقب مرة واحدة في 2001، مع الفائز من المباراة الأخرى في دور الثمانية يوم السبت بين الأرجنتين والإكوادور.

وتلعب البرازيل صاحبة الضيافة ضد بيرو في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.

ويقام النهائي باستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو في العاشر من يوليو.

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