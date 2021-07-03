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المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
http://almnatiq.net/?p=1000374
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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