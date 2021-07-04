المتقاعدون الأقل تعثرا بين مقترضي شركات التمويل

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كشف تقرير الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل 2020، الصادر عن البنك المركزي السعودي، أن المتقاعدين أقل نسبة تعثر بين المقترضين من شركات التمويل المستقلة والمتخصصة في التمويل.

وبلغت نسبة تعثر المتقاعدين بسداد قروضهم 1.6%، فيما بلغت نسبة تعثر موظفي القطاع الحكومي 3.9%، ونسبة تعثر موظفي القطاع الخاص 6.5%، ونسبة من يعملون لحسابهم الخاص 14%.

وبلغ إجمالي القروض المتعثرة للمحفظة التمويلية لشركات قطاع التمويل 8.2%، حيث بلغت نسبة التعثر في سداد القروض العقارية 4.9%، فيما بلغت نسبة التعثر في القروض غير العقاري: 9.9%.

القروض المتعثرة للمحفظة التمويلية

العقاري 4.9%

غير العقاري 9.9%

التعثر حسب الأنشطة الممولة:

‏عقار سكني 4.2%

‏عقار تجاري 8.2%

‏ مركبات 14.4%

‏بطاقات ائتمان 0%

‏تمويل استهلاكي 2.6%

‏ معدات 28.1%

‏ أخرى 3%

التعثر حسب نوع الوظيفة:

‏موظف قطاع حكومي 3.9%

‏موظف قطاع خاص 6.5%

‏ يعمل لحسابه الخاص 14%

‏ متقاعد 1.6%

التعثر حسب القطاع:

‏ أفراد 5.2%

‏ شركات 26.5%

‏منشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

11.6%

التعثر حسب الدخل الشهري للأفراد:

‏5 آلاف أو أقل 11.9%

‏10-5 آلاف 6.3%

‏15-10 ألف 3.2%

‏20-15 ألف 2.6%

‏ أكبر من 20 ألف 6.5%

التعثر حسب عمر العميل للأفراد:

‏أصغر من 30 سنة 6.9%

‏50-30 سنة 4.8%

‏60-50 سنة 3.9%

‏أكبر من 60 سنة 3.3%