احدث الأخبار

“مهرجان أفلام السعودية” .. إبداع فني يتنافس على “النخلة الذهبية”
ثقافة وفنون
 المتقاعدون الأقل تعثرا بين مقترضي شركات التمويل
أبرز المواد
 في ظل كورونا.. ارتفاع ميزانيات المدارس الأهلية يهدد بخروج المستثمرين
محليات
 “الزكاة” تشترط على “المنشآت الصناعية”: توطين رُبع العاملين للحصول على تعرفة تفضيلية
أبرز المواد
 “طيران الإمارات” تعلق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة حتى إشعار آخر
دولي
 زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل تشيلي
أبرز المواد
 العراق.. مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين باستهداف لخطوط نقل الكهرباء
أبرز المواد
 تحطم طائرة عسكرية تقل 85 شخصا في الفلبين
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
منطقة المدينة المنورة
 تعرف على أغنى وأفقر البلدان في “القارة العجوز”
أبرز المواد
 كولومبيا إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بفوزها على الأوروغواي
أبرز المواد
“مهرجان أفلام السعودية” .. إبداع فني يتنافس على “النخلة الذهبية”

“مهرجان أفلام السعودية” .. إبداع فني يتنافس على “النخلة الذهبية”

ثقافة وفنون
المتقاعدون الأقل تعثرا بين مقترضي شركات التمويل

المتقاعدون الأقل تعثرا بين مقترضي شركات التمويل

أبرز المواد
في ظل كورونا.. ارتفاع ميزانيات المدارس الأهلية يهدد بخروج المستثمرين

في ظل كورونا.. ارتفاع ميزانيات المدارس الأهلية يهدد بخروج المستثمرين

محليات
“الزكاة” تشترط على “المنشآت الصناعية”: توطين رُبع العاملين للحصول على تعرفة تفضيلية

“الزكاة” تشترط على “المنشآت الصناعية”: توطين رُبع العاملين للحصول على تعرفة تفضيلية

أبرز المواد

المتقاعدون الأقل تعثرا بين مقترضي شركات التمويل

المتقاعدون الأقل تعثرا بين مقترضي شركات التمويل
http://almnatiq.net/?p=1000398
المناطق - الرياض

كشف تقرير الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل 2020، الصادر عن البنك المركزي السعودي، أن المتقاعدين أقل نسبة تعثر بين المقترضين من شركات التمويل المستقلة والمتخصصة في التمويل.
وبلغت نسبة تعثر المتقاعدين بسداد قروضهم 1.6%، فيما بلغت نسبة تعثر موظفي القطاع الحكومي 3.9%، ونسبة تعثر موظفي القطاع الخاص 6.5%، ونسبة من يعملون لحسابهم الخاص 14%.

وبلغ إجمالي القروض المتعثرة للمحفظة التمويلية لشركات قطاع التمويل 8.2%، حيث بلغت نسبة التعثر في سداد القروض العقارية 4.9%، فيما بلغت نسبة التعثر في القروض غير العقاري: 9.9%.

القروض المتعثرة للمحفظة التمويلية

العقاري 4.9%

غير العقاري 9.9%

التعثر حسب الأنشطة الممولة:

‏عقار سكني 4.2%

‏عقار تجاري 8.2%

‏ مركبات 14.4%

‏بطاقات ائتمان 0%

‏تمويل استهلاكي 2.6%

‏ معدات 28.1%

‏ أخرى 3%

التعثر حسب نوع الوظيفة:

‏موظف قطاع حكومي 3.9%

‏موظف قطاع خاص 6.5%

‏ يعمل لحسابه الخاص 14%

‏ متقاعد 1.6%

التعثر حسب القطاع:

‏ أفراد 5.2%

‏ شركات 26.5%

‏منشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

11.6%

التعثر حسب الدخل الشهري للأفراد:

‏5 آلاف أو أقل 11.9%

‏10-5 آلاف 6.3%

‏15-10 ألف 3.2%

‏20-15 ألف 2.6%

‏ أكبر من 20 ألف 6.5%

التعثر حسب عمر العميل للأفراد:

‏أصغر من 30 سنة 6.9%

‏50-30 سنة 4.8%

‏60-50 سنة 3.9%

‏أكبر من 60 سنة 3.3%

روابط ذات صلة

“الزكاة” تشترط على “المنشآت الصناعية”: توطين رُبع العاملين للحصول على تعرفة تفضيلية

“الزكاة” تشترط على “المنشآت الصناعية”: توطين رُبع العاملين للحصول على تعرفة تفضيلية
زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل تشيلي

زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة سواحل تشيلي
العراق.. مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين باستهداف لخطوط نقل الكهرباء

العراق.. مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين باستهداف لخطوط نقل الكهرباء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*