افتتاح تخصصات جديدة لبكالوريوس البنات في الكليات التقنية بالرياض

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أصدر معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد قراراً بافتتاح تخصصات جديدة لمرحلة البكالوريوس المسائية في الكليات التقنية بمدينة الرياض بدءاً من الفصل الأول للعام التدريبي المقبل 1442 – 1443 هـ, علماً بأن التخصصات المشمولة بالقرار هي تخصص إدارة عامة في الكلية التقنية للبنات بالرياض وتخصص الأمن السيبراني في الكلية الرقمية للبنات بالرياض.

وأعرب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل عن بالغ شكره وتقديره لمعالي المحافظ على هذا التوسع, مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد رائدة في تمكين الفتيات للانخراط في المجال التقني، التي اثبتت كفاءتها في هذا المجال, حيث نهج القيادة الحكيمة واضحا في هذا التمكين تحقيقا لرؤية المملكة 2030.