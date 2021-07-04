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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 50 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 50 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 50 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
http://almnatiq.net/?p=1000431
المناطق - وكالات

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (50) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (22) مواطنًا و(28) مقيمًا، من الجنسيات السودانية والباكستانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (767) رأسًا من الإبل و(5313) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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