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الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة

الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة
http://almnatiq.net/?p=1000435
المناطق - وكالات

أحبط الجيش اليمني، هجوماً شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه في جبهة الملاحيط، بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
وقال قائد اللواء الثالث في الجيش اليمني، اللواء محمد العجابي: “إن وحدات قتالية تابعة للواء، أحبطت محاولة هجوم شنته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع الجيش في سلسلة جبال الكلح” ،مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين”.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات عسكرية تابعة للمليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى عناصرها المهاجمة.

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