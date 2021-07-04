احدث الأخبار

وفاة المهندس محمد العمري أمين منطقة المدينة المنورة سابقا
منطقة المدينة المنورة
 الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة
أبرز المواد
 صندوق المناخ الأخضر يمول مشاريع جديدة لدعم مكافحة التغير المناخي
أبرز المواد
 الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تحصل على شهادة للتميز في إدارة جودة الطيران والفضاء والدفاع
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية ترحب ببيان المملكة وتؤكد التزامها باتفاق الرياض
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 50 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
 دراسة تحدد العلاقة بين ميكروبات الأمعاء والسكتة الدماغية
أبرز المواد
 مسؤول يمني : إحباط التحالف لهجوم حوثي بحري يؤكد خطر الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر
أبرز المواد
 الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تحصل على شهادة AS9100 للتميز في إدارة جودة الطيران والفضاء والدفاع
محليات
 تبوك .. سحر الطبيعة وعبق التاريخ في صيف السعودية
منطقة تبوك
 وحدات الأحوال المدنية المتنقّلة تقدّم خدماتها في (17) موقعاً حول المملكة
أبرز المواد
 الدفاع المدني يُخمد حريقًا في مستودع لتخزين المواد الكيماوية بالدمام
المنطقة الشرقية
وفاة المهندس محمد العمري أمين منطقة المدينة المنورة سابقا

وفاة المهندس محمد العمري أمين منطقة المدينة المنورة سابقا

منطقة المدينة المنورة
الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة

الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة

أبرز المواد
صندوق المناخ الأخضر يمول مشاريع جديدة لدعم مكافحة التغير المناخي

صندوق المناخ الأخضر يمول مشاريع جديدة لدعم مكافحة التغير المناخي

أبرز المواد
الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تحصل على شهادة للتميز في إدارة جودة الطيران والفضاء والدفاع

الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تحصل على شهادة للتميز في إدارة جودة الطيران والفضاء والدفاع

أبرز المواد

صندوق المناخ الأخضر يمول مشاريع جديدة لدعم مكافحة التغير المناخي

صندوق المناخ الأخضر يمول مشاريع جديدة لدعم مكافحة التغير المناخي
http://almnatiq.net/?p=1000439
المناطق - وكالات

وافق مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، على تقديم 500 مليون دولار لتمويل مشاريع وبرامج جديدة لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة الاحتباس الحراري.
وناقش المجلس وفق بيان وزارة المالية الكورية مقترحات التمويل والتصديقات الجديدة، خلال اجتماع افتراضي عقد ما بين يومي 28 يونيو و2 يوليو.
ويهدف الصندوق الذي أطلق في أواخر 2010 ومقره كوريا الجنوبية إلى توجيه الأموال من الدول الصناعية إلى الدول النامية لمساعداتها على مواجهة المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي.

روابط ذات صلة

الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة

الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة
الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تحصل على شهادة للتميز في إدارة جودة الطيران والفضاء والدفاع

الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تحصل على شهادة للتميز في إدارة جودة الطيران والفضاء والدفاع
الحكومة اليمنية ترحب ببيان المملكة وتؤكد التزامها باتفاق الرياض

الحكومة اليمنية ترحب ببيان المملكة وتؤكد التزامها باتفاق الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*