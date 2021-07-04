صندوق المناخ الأخضر يمول مشاريع جديدة لدعم مكافحة التغير المناخي

المناطق - وكالات

وافق مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، على تقديم 500 مليون دولار لتمويل مشاريع وبرامج جديدة لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة الاحتباس الحراري.

وناقش المجلس وفق بيان وزارة المالية الكورية مقترحات التمويل والتصديقات الجديدة، خلال اجتماع افتراضي عقد ما بين يومي 28 يونيو و2 يوليو.

ويهدف الصندوق الذي أطلق في أواخر 2010 ومقره كوريا الجنوبية إلى توجيه الأموال من الدول الصناعية إلى الدول النامية لمساعداتها على مواجهة المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي.