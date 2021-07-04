١.٧ مليون متر أطوال الطرق التابعة لأمانة “الشرقية” بحاضرة الدمام بتكلفة ٣١١ مليون ريال

المناطق - الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن إجمالي أطوال الطرق الواقعة في حدودها للأعوام (2019-2020)، حيث بلغ 1.744.187 متر طولي، والتي تشمل 20 بلدية في كافة مدن ومحافظات المنطقة، فيما بلغت قيمة المشاريع التي تم إنجازها أكثر من ٣١١ مليون ريال.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، إن المشاريع تضمنت تطوير الأحياء بالدمام – الجزء الأول، تحسين وتطوير شارع الملك عبد العزيز بالدمام بمبادرة الطرق، سفلتة وأرصفة بمدن الحاضرة المرحلة الأولى، سفلتة وأرصفة بالدمام والظهران، تنمية وفتح شوارع بالمخططات السكنية بالدمام المرحلة الثانية، تطوير الأحياء بالدمام – الجزء الثاني للعام المالي تنمية مخططات المنح بالدمام الجزء الرابع، تنمية مخططات المنح بالدمام الجزء الخامس، سفلتة وارصفة وإنارة بالدمام- الجزء الثاني عشر، مشروع تنمية وفتح شوارع بالمخططات السكنية بالخبر العزيزية المرحلة الثانية ، سفلته وارصفه بمدن الحاضرة المرحلة الثانية ،سفلته وأرصفه بالخبر، مشروع سفلته ورصف للأمانة وبلديات المنطقة – تنمية مخططات المنح بالخبر و مشروع تنمية وفتح شوارع بالمخططات السكنية بالخبر العزيزية المرحلة الأولى، تنمية وفتح الشوارع بالمخططات السكنية بالخبر المرحلة الثالثة.

وأكد م. فهد الجبير بأن أمانة الشرقية تعمل على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، وهي توفير بيئة حضارية ذات مستويات عالية، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية، وتوفير شبكة طرق ذات معايير عالية، عبر تنفيذ مشاريع أعمال وتأهيل الطرق الرئيسية والفرعية وتطويرها في المنطقة، والتي تأتي ضمن مبادرات الطرق وصيانتها وفق تصاميم ومواصفات جديدة.

وشدد أمين الشرقية على أن تنمية كافة مدن المنطقة الشرقية ضمن العديد من الاستراتيجيات التي منها استراتيجية النقل الشامل التي انطلقت عام 2015م، وتستمر حتى عام 2035م، وتشمل تنفيذ مشاريع عديدة تمثل خارطة طريق لتغيير البنية التحتية في قطاع النقل متعدد الوسائط بما يتواكب مع التنمية العمرانية ومعدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي المستمر، منوها إلى أن برنامج “الطرق” يعزز كفاءة شبكة الطرق بين كافة المدن.