احدث الأخبار

أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية وتغلق 14 منشأة مخالفة
منطقة تبوك
 وزير الصناعة: الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء “: قراءة تفاصيل الفاتورة تتيح للمشترك توقع قيمتها وتساعده على ضبط الاستهلاك
أبرز المواد
 54200 مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” بالجوف
منطقة الجوف
 أمير نجران يستقبل المدير العام لتعليم المنطقة
منطقة نجران
 ١.٧ مليون متر أطوال الطرق التابعة لأمانة “الشرقية” بحاضرة الدمام بتكلفة ٣١١ مليون ريال
المنطقة الشرقية
 وفاة المهندس محمد العمري أمين منطقة المدينة المنورة سابقا
منطقة المدينة المنورة
 الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة
أبرز المواد
 صندوق المناخ الأخضر يمول مشاريع جديدة لدعم مكافحة التغير المناخي
أبرز المواد
 الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تحصل على شهادة للتميز في إدارة جودة الطيران والفضاء والدفاع
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية ترحب ببيان المملكة وتؤكد التزامها باتفاق الرياض
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 50 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أبرز المواد
أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية وتغلق 14 منشأة مخالفة

أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية وتغلق 14 منشأة مخالفة

منطقة تبوك
وزير الصناعة: الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة

وزير الصناعة: الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة

أبرز المواد
“السعودية للكهرباء “: قراءة تفاصيل الفاتورة تتيح للمشترك توقع قيمتها وتساعده على ضبط الاستهلاك

“السعودية للكهرباء “: قراءة تفاصيل الفاتورة تتيح للمشترك توقع قيمتها وتساعده على ضبط الاستهلاك

أبرز المواد
54200 مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” بالجوف

54200 مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” بالجوف

منطقة الجوف

أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية وتغلق 14 منشأة مخالفة

أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية وتغلق 14 منشأة مخالفة
http://almnatiq.net/?p=1000455
المناطق - تبوك

نفّذت أمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي ما يزيد عن 9339 جولة رقابية، وأخرى بمشاركة الجهات ذات العلاقة شملت المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والضوابط والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 .
وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تقييد 44 مخالفة بالاشتراطات البلدية، وإغلاق 14 منشأة, تتعلق بالإجراءات الصحية المرتبطة بفيروس ” كوفيد-19 “، مبينة أن الجولات شملت الأسواق التجارية ومراكز التموين والمطاعم ومحال بيع اللحوم والخضروات، إضافة إلى جولات متابعة الإصحاح البيئي على مدار الساعة حيث جرى تنظيف وتعقيم 915 موقعاً.

روابط ذات صلة

تبوك .. سحر الطبيعة وعبق التاريخ في صيف السعودية

تبوك .. سحر الطبيعة وعبق التاريخ في صيف السعودية
الفضلي يتفقّد ميدانيًا عدة مشاريع بيئية ومائية بتبوك تتجاوز تكلفتها ٣٣٧ مليون ريال

الفضلي يتفقّد ميدانيًا عدة مشاريع بيئية ومائية بتبوك تتجاوز تكلفتها ٣٣٧ مليون ريال
استعراض جمال الخيل في مركز ابن عاصي للفروسية والتراث بتبوك

استعراض جمال الخيل في مركز ابن عاصي للفروسية والتراث بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*