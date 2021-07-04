أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية وتغلق 14 منشأة مخالفة

المناطق - تبوك

نفّذت أمانة منطقة تبوك خلال الأسبوع الماضي ما يزيد عن 9339 جولة رقابية، وأخرى بمشاركة الجهات ذات العلاقة شملت المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والضوابط والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 .

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تقييد 44 مخالفة بالاشتراطات البلدية، وإغلاق 14 منشأة, تتعلق بالإجراءات الصحية المرتبطة بفيروس ” كوفيد-19 “، مبينة أن الجولات شملت الأسواق التجارية ومراكز التموين والمطاعم ومحال بيع اللحوم والخضروات، إضافة إلى جولات متابعة الإصحاح البيئي على مدار الساعة حيث جرى تنظيف وتعقيم 915 موقعاً.