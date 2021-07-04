قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ إن علاقته بنظيره الإيراني بيجان زنغنه، جيدة وحميمه، إنه يتمنى أن تدوم، بعيدا على الخلافات السياسية اليومية بين البلدين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بعد اجتماعات في أوبك، امتدح خلالها الوزير السعودي، نظيره الإيراني.
بعبارات تتسم بالاتزان والواقعية وتحكي حكمة المملكة
شاهد.. وزير الطاقة يمتدح نظيره الإيراني ويصف العلاقة معه بالجيدة
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ إن علاقته بنظيره الإيراني بيجان زنغنه، جيدة وحميمه، إنه يتمنى أن تدوم، بعيدا على الخلافات السياسية اليومية بين البلدين.
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