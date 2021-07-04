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شاهد.. وزير الطاقة يمتدح نظيره الإيراني ويصف العلاقة معه بالجيدة

شاهد.. وزير الطاقة يمتدح نظيره الإيراني ويصف العلاقة معه بالجيدة
http://almnatiq.net/?p=1000466
المناطق-الرياض

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ إن علاقته بنظيره الإيراني بيجان زنغنه، جيدة وحميمه، إنه يتمنى أن تدوم، بعيدا على الخلافات السياسية اليومية بين البلدين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بعد اجتماعات في أوبك، امتدح خلالها الوزير السعودي، نظيره الإيراني.

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