احدث الأخبار

وزير الموارد البشرية : ستة قرارات جديدة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة
أبرز المواد
 شاهد.. وزير الطاقة يمتدح نظيره الإيراني ويصف العلاقة معه بالجيدة
أبرز المواد
 مختصون: فيروس دلتا المتحور غيّر خطط العالم ويجب الاستمرار في الإجراءات الوقائية
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية وتغلق 14 منشأة مخالفة
منطقة تبوك
 وزير الصناعة: الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء “: قراءة تفاصيل الفاتورة تتيح للمشترك توقع قيمتها وتساعده على ضبط الاستهلاك
أبرز المواد
 54200 مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” بالجوف
منطقة الجوف
 أمير نجران يستقبل المدير العام لتعليم المنطقة
منطقة نجران
 ١.٧ مليون متر أطوال الطرق التابعة لأمانة “الشرقية” بحاضرة الدمام بتكلفة ٣١١ مليون ريال
المنطقة الشرقية
 وفاة المهندس محمد العمري أمين منطقة المدينة المنورة سابقا
منطقة المدينة المنورة
 الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة
أبرز المواد
 صندوق المناخ الأخضر يمول مشاريع جديدة لدعم مكافحة التغير المناخي
أبرز المواد
وزير الموارد البشرية : ستة قرارات جديدة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة

وزير الموارد البشرية : ستة قرارات جديدة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة

أبرز المواد
شاهد.. وزير الطاقة يمتدح نظيره الإيراني ويصف العلاقة معه بالجيدة

شاهد.. وزير الطاقة يمتدح نظيره الإيراني ويصف العلاقة معه بالجيدة

أبرز المواد
مختصون: فيروس دلتا المتحور غيّر خطط العالم ويجب الاستمرار في الإجراءات الوقائية

مختصون: فيروس دلتا المتحور غيّر خطط العالم ويجب الاستمرار في الإجراءات الوقائية

أبرز المواد
أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية وتغلق 14 منشأة مخالفة

أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية وتغلق 14 منشأة مخالفة

منطقة تبوك

وزير الموارد البشرية : ستة قرارات جديدة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة

وزير الموارد البشرية : ستة قرارات جديدة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة
http://almnatiq.net/?p=1000470
المناطق - الرياض

أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، إصدار ستة قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، تشمل : الاستشارات القانونية ، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية، مشيراً إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة .
وأكد معاليه خلال تدشين القرارات الوزارية اليوم ، أن إصدار هذه القرارات يأتي استمراراً لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميّزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل .
وأعرب المهندس الراجحي عن شكره وتقديره للشركاء في مختلف الجهات التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام، وبتعاون هادف ومثمر لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت منذ بداية العام الجاري عدة قرارات توطين منها ، توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي .
وتركز القرارات التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهن نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ.
وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي وفتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات .

روابط ذات صلة

شاهد.. وزير الطاقة يمتدح نظيره الإيراني ويصف العلاقة معه بالجيدة

شاهد.. وزير الطاقة يمتدح نظيره الإيراني ويصف العلاقة معه بالجيدة
مختصون: فيروس دلتا المتحور غيّر خطط العالم ويجب الاستمرار في الإجراءات الوقائية

مختصون: فيروس دلتا المتحور غيّر خطط العالم ويجب الاستمرار في الإجراءات الوقائية
وزير الصناعة: الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة

وزير الصناعة: الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*