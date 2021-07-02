أمانة جازان تنفذ 12849 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

المناطق - جازان

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال الأسبوع الماضي 12849 جولة ميدانية رقابية على المنشآت التجارية والمولات والأسواق والمطاعم والمقاهي، ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة وبلديات المنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، أن الفرق الرقابية رصدت 132 محلًا تجاريًا مخالفًا للاشتراطات خلال الجولات الميدانية التي نفذتها أمانة وبلديات المنطقة لمنع انتشار الفيروس، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشددًا على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة.