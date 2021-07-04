احدث الأخبار

أمير منطقة نجران يعزّي آل عبدان ويطمئن على صحة آل صليع
منطقة نجران
 أمانة جازان تنفذ 12849 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي
منطقة جازان
 وزير الموارد البشرية : ستة قرارات جديدة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة
أبرز المواد
 شاهد.. وزير الطاقة يمتدح نظيره الإيراني ويصف العلاقة معه بالجيدة
أبرز المواد
 مختصون: فيروس دلتا المتحور غيّر خطط العالم ويجب الاستمرار في الإجراءات الوقائية
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنفّذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية وتغلق 14 منشأة مخالفة
منطقة تبوك
 وزير الصناعة: الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء “: قراءة تفاصيل الفاتورة تتيح للمشترك توقع قيمتها وتساعده على ضبط الاستهلاك
أبرز المواد
 54200 مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” بالجوف
منطقة الجوف
 أمير نجران يستقبل المدير العام لتعليم المنطقة
منطقة نجران
 ١.٧ مليون متر أطوال الطرق التابعة لأمانة “الشرقية” بحاضرة الدمام بتكلفة ٣١١ مليون ريال
المنطقة الشرقية
 وفاة المهندس محمد العمري أمين منطقة المدينة المنورة سابقا
منطقة المدينة المنورة
أمير منطقة نجران يعزّي آل عبدان ويطمئن على صحة آل صليع

أمير منطقة نجران يعزّي آل عبدان ويطمئن على صحة آل صليع

منطقة نجران
أمانة جازان تنفذ 12849 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

أمانة جازان تنفذ 12849 جولة رقابية خلال الأسبوع الماضي

منطقة جازان
وزير الموارد البشرية : ستة قرارات جديدة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة

وزير الموارد البشرية : ستة قرارات جديدة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة

أبرز المواد
شاهد.. وزير الطاقة يمتدح نظيره الإيراني ويصف العلاقة معه بالجيدة

شاهد.. وزير الطاقة يمتدح نظيره الإيراني ويصف العلاقة معه بالجيدة

أبرز المواد

أمير منطقة نجران يعزّي آل عبدان ويطمئن على صحة آل صليع

أمير منطقة نجران يعزّي آل عبدان ويطمئن على صحة آل صليع
http://almnatiq.net/?p=1000474
المناطق - نجران

قدّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران هاتفياً اليوم تعازيه للشيخ فلاح بن جروان آل عبدان في وفاة شقيقه.
وسأل سموه الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما اطمأن سمو أمير منطقة نجران على صحة نائب آل صليع ناصر بن علي بن دكام آل صليع، بعد إجرائه عملية في القلب, متمنياً له الشفاء العاجل.
وثمّن كل من ابن عبدان، وابن دكام لسمو أمير منطقة نجران تواصله مع الأهالي ومشاركته أحوالهم, سائلين الله أن يحفظ سموه من كل مكروه.

روابط ذات صلة

أمير نجران يستقبل المدير العام لتعليم المنطقة

أمير نجران يستقبل المدير العام لتعليم المنطقة
فتح باب القبول بصناعي نجران

فتح باب القبول بصناعي نجران
جامعة نجران تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة نجران تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*