أمير منطقة نجران يعزّي آل عبدان ويطمئن على صحة آل صليع

المناطق - نجران

قدّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران هاتفياً اليوم تعازيه للشيخ فلاح بن جروان آل عبدان في وفاة شقيقه.

وسأل سموه الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما اطمأن سمو أمير منطقة نجران على صحة نائب آل صليع ناصر بن علي بن دكام آل صليع، بعد إجرائه عملية في القلب, متمنياً له الشفاء العاجل.

وثمّن كل من ابن عبدان، وابن دكام لسمو أمير منطقة نجران تواصله مع الأهالي ومشاركته أحوالهم, سائلين الله أن يحفظ سموه من كل مكروه.