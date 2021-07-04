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أمير المدينة المنورة يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

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أمير المدينة المنورة يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

أمير المدينة المنورة يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
http://almnatiq.net/?p=1000475
المناطق - المدينة المنورة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمكتبه بالإمارة، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عقيل بن عبدالله العقيل.
واطّلع سموه على جهود وأعمال الفرع في توعية المجتمع، والإجابة على تساؤلاتهم في كل ما يهمهم في أمور دينهم ودنياهم، مشيداً بالدور الذي تقدمه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في خدمة المواطنين والزائرين، ونشر ثقافة الاعتدال والوسطية وفق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
من جهته نوه مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة، بالدعم والمساندة التي يلقاها الفرع من سموه لأداء مهامه المناطة به، مؤكداً حرص الجميع على تقديم كل ما يخدم سكان وزوار المنطقة في مجالات البحوث والإفتاء.

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