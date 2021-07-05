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العثيمين يشدد على دور مجمع الفقه الإسلامي في مواجهة خطابات التطرّف والعنف والجهل

العثيمين يشدد على دور مجمع الفقه الإسلامي في مواجهة خطابات التطرّف والعنف والجهل

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العثيمين يشدد على دور مجمع الفقه الإسلامي في مواجهة خطابات التطرّف والعنف والجهل

العثيمين يشدد على دور مجمع الفقه الإسلامي في مواجهة خطابات التطرّف والعنف والجهل
http://almnatiq.net/?p=1000492
المناطق - الرياض

شارك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في الاجتماع الأول الذي عُقد عبر الاتصال المرئي اليوم، لهيئة مكتب مجمع الفقه الإسلامي الدولي لسنة 2021، أحد الأجهزة المختصة التابعة للمنظمة.
وقدّم الأمين العام الشكر للمملكة العربية السعودية، دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، وسمو ولي عهده – حفظهما الله – ، على الدعم السخي الذي تتلقاه المنظمة وأجهزتها، لتضطلع بالقيام بمهامها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.
ونوّه العثيمين في كلمته بالدور الكبير للمجمع في مواجهة التحديات العديدة والمعقدة، التي تحيط بالأمة الإسلامية، التي تغذيها خطابات التطرّف والعنف والجهل بالتعاليم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف .
وأكّد الدور المهم الذي يضطلع به المجمع في تشجيع الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بهدف مدّ جسور للتواصل والتعاطي الإيجابي مع القضايا الخلافية، وتحقيق التقارب في وجهات النظر، بغية تكريس مبادئ الاحترام المتبادل، وقبول الآخر، والتعاون فيما يحقق خير المجتمع الإنساني .

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