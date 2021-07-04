احدث الأخبار

أمير القصيم : امتثال مؤسسات القطاع الخاص لقرارات التوطين أسهم في خفض معدلات البطالة بالمنطقة
منطقة القصيم
 فلكيّة جدة: الأرض في أبعد مسافة من الشمس.. غدا
أبرز المواد
 اوقفوا الاسثنائية يا وزارة الموارد البشرية
يكتبون
 الصحة: 1173 حالة إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 13 حالات وفيات
أبرز المواد
 ورشة عمل تخصصية عن “الإرشاد في مجال إدمان المخدرات”
أبرز المواد
 أمير الرياض يدشن 7 حدائق بمساحة 75 ألف متر مربع
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقرير إدارة السجون
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الشرقية يرأس الاجتماع الثامن للإسكان التنموي
المنطقة الشرقية
 الرئيس الباكستاني يحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات جادة لمكافحة الإسلاموفوبيا
دولي
 تجمع الرياض الصحي الأول للراغبين بالحج: ارفعوا معدل لياقتكم
أبرز المواد
 بلدية سلطان تضبط 5 الاف كجم للحوم ومواد غذائية فاسدة
منطقة عسير
 مسؤول يمني : إحباط التحالف لهجوم حوثي بحري يؤكد خطر الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية بالبحر الأحمر
أبرز المواد
أمير القصيم : امتثال مؤسسات القطاع الخاص لقرارات التوطين أسهم في خفض معدلات البطالة بالمنطقة

أمير القصيم : امتثال مؤسسات القطاع الخاص لقرارات التوطين أسهم في خفض معدلات البطالة بالمنطقة

منطقة القصيم
فلكيّة جدة: الأرض في أبعد مسافة من الشمس.. غدا

فلكيّة جدة: الأرض في أبعد مسافة من الشمس.. غدا

أبرز المواد
اوقفوا الاسثنائية يا وزارة الموارد البشرية

اوقفوا الاسثنائية يا وزارة الموارد البشرية

يكتبون
الصحة: 1173 حالة إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 13 حالات وفيات

الصحة: 1173 حالة إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 13 حالات وفيات

أبرز المواد

أمير القصيم : امتثال مؤسسات القطاع الخاص لقرارات التوطين أسهم في خفض معدلات البطالة بالمنطقة

أمير القصيم : امتثال مؤسسات القطاع الخاص لقرارات التوطين أسهم في خفض معدلات البطالة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1000510
المناطق - القصيم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة، أن ما تحقق لبرامج التوطين من مخرجات إيجابية في مؤشرات التوطين على مستوى المملكة، والتي اشتملت على انخفاض معدلات البطالة وارتفاع نسب التوظيف، سببه امتثال منشآت القطاع الخاص لقرارات التوطين، وهو ما كشفت عنه الزيارات الميدانية للجان المعنية بالتوطين.
وبيّن سمو أمير القصيم أن اللجنة التنفيذية للتوطين ماضية في تحقيق مستهدفاتها بالمنطقة، والمنطلقة من خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مضيفًا أن برامج التوطين لا تقتصر فقط على القطاع الخاص، وإنما يشمل توطين الوظائف بالجهات الحكومية بما فيها القطاع الصحي، من خلال التدريب والتأهيل وتوطين الوظائف ذات الاحتياج بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى توطين مراكز التقنية بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ونوه إلى أنه تم إطلاق مبادرة جادة 30 الأول من نوعه على مستوى المملكة, وأحد أحدث مشاريع بنك التنمية الاجتماعية بفرعه في بريدة، ليأتي كجزء من الخطة الإستراتيجية لتحول فروع البنك في تقديم حزمة خدمات تمكينية وتأهيلية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة، إضافة إلى إقامة معسكر القصيم للمشاريع الناشئة، والذي سيسهم في فتح آفاق جديدة للشباب وتقديم الفرص لهم بأنواعها، سواء تدريبية أو استشارية أو تمويلية لرواد الأعمال.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه بالإمارة اليوم اجتماع اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق, والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع ، ومدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم محمد المذن، ومدير فرع صندوق الموادر البشرية بالقصيم محمد النهابي، وأمين غرفة القصيم محمد الحنايا، والأمين العام لبرنامج التوطين بالإمارة أحمد المشيقح.
واستمع سموه خلال الاجتماع لشرح عن الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية ومسار عمل برنامج التوطين، وما تحقق لها من إنجازات أسهمت في دعم برامج التوظيف والتوطين بالمنطقة، واستعراض خطة وزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين ومعسكر القصيم للمشاريع الناشئة.

روابط ذات صلة

ضبط 230 مخالفة بفرع الموارد البشرية بالقصيم

ضبط 230 مخالفة بفرع الموارد البشرية بالقصيم
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم تنفذ ٦٦٥٨ زيارة ميدانية

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم تنفذ ٦٦٥٨ زيارة ميدانية
أمير القصيم ونائبه يعزيان مدير الأحوال المدنية بالمنطقة في وفاة والدته رحمها الله

أمير القصيم ونائبه يعزيان مدير الأحوال المدنية بالمنطقة في وفاة والدته رحمها الله

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*