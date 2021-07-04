قال السعودي وصل ويفك له كل باب وكل الحمول الثقيلة بالوفا شالها.. نبض الدافي تتغنى بولي العهد في قصيدة

المناطق - الرياض

نظمت الشاعرة نبض الدافي قصيدة بعنوان “همة طويق”، حملت كلماتها الثناء والمدح لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ودوره القيادي ورؤيته وطموحه تجاه المملكة والمواطنين.

وتطرقت الشاعرة في القصيدة التي خصت بها “المناطق”، كيف دكت رؤية ولي العهد جميع الصعاب التي واجهتها، وكيف عملت على تحقيق المساواة بين الجميع.

وفيما يلي أبيات القصيدة:

يا قمة طويق شوفي ذا عنان السحاب متلحف الهمة اللي سيدي قالها

يا سيدي قلت قول وكل قولك صواب وبالمختصر نظرتك نرسي على جالها

قال السعودي وصل ويفك له كل باب وكل الحمول الثقيلة بالوفا شالها

يا سيدي رؤيتك دكت عظيم الصعاب واستبشر الشعب في ظلك وبظلالها

وتحققت رؤية الأحلام بأيدي الشباب وشفنا المساواة تحكي بالفخر حالها

يا سيدي والوطن ترخص لعينه رقاب ويفداه عمر الهنوف اللي على فالها

ويفداه ذلك الطموح اللي يضم السحاب ويفداه همة طويق وسيدي قالها

قال السعودي وصل ويفك له كل باب طموحه أكبر من القمة على جالها