احدث الأخبار

20213 مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا في أسبوع
أبرز المواد
 الداخلية: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 وزير الأوقاف المصري: قيادة المملكة حريصة على كل ما يخدم الإسلام ومنها العناية بالقرآن ونشر علومه
أبرز المواد
 “سكني” يوقّع اتفاقية تعاون مع “معادن” لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها
أبرز المواد
 قال السعودي وصل ويفك له كل باب وكل الحمول الثقيلة بالوفا شالها.. نبض الدافي تتغنى بولي العهد في قصيدة
أبرز المواد
 أمير القصيم : امتثال مؤسسات القطاع الخاص لقرارات التوطين أسهم في خفض معدلات البطالة بالمنطقة
منطقة القصيم
 فلكيّة جدة: الأرض في أبعد مسافة من الشمس.. غدا
أبرز المواد
 اوقفوا الاسثنائية يا وزارة الموارد البشرية
يكتبون
 الصحة: 1173 حالة إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 13 حالات وفيات
أبرز المواد
 ورشة عمل تخصصية عن “الإرشاد في مجال إدمان المخدرات”
أبرز المواد
 أمير الرياض يدشن 7 حدائق بمساحة 75 ألف متر مربع
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقرير إدارة السجون
منطقة الحدود الشمالية
20213 مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا في أسبوع

20213 مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا في أسبوع

أبرز المواد
الداخلية: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة

الداخلية: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة

أبرز المواد
وزير الأوقاف المصري: قيادة المملكة حريصة على كل ما يخدم الإسلام ومنها العناية بالقرآن ونشر علومه

وزير الأوقاف المصري: قيادة المملكة حريصة على كل ما يخدم الإسلام ومنها العناية بالقرآن ونشر علومه

أبرز المواد
“سكني” يوقّع اتفاقية تعاون مع “معادن” لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها

“سكني” يوقّع اتفاقية تعاون مع “معادن” لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها

أبرز المواد

20213 مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا في أسبوع

20213 مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا في أسبوع
http://almnatiq.net/?p=1000526
المناطق - الرياض

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (20213) مخالفة، وذلك للمدة من 17 / 11 / 1442هـ حتى 23 / 11 / 1442هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6524)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2952)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2372)، ومنطقة القصيم بـ(1895)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1855)، ومنطقة الجوف بـ(1335)، ومنطقة تبوك بـ(714)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(647)، ومنطقة حائل بـ(638)، ومنطقة عسير بـ(359)، ومنطقة الباحة بـ(339)، ومنطقة جازان بـ(409)، ومنطقة نجران بـ(174).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

روابط ذات صلة

الداخلية: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة

الداخلية: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة
وزير الأوقاف المصري: قيادة المملكة حريصة على كل ما يخدم الإسلام ومنها العناية بالقرآن ونشر علومه

وزير الأوقاف المصري: قيادة المملكة حريصة على كل ما يخدم الإسلام ومنها العناية بالقرآن ونشر علومه
“سكني” يوقّع اتفاقية تعاون مع “معادن” لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها

“سكني” يوقّع اتفاقية تعاون مع “معادن” لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*