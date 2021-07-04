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أمير منطقة تبوك يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة

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أكثر من 100 مليون ريال لمشاريع النظافة لـ 22 حيًا في مدينة تبوك

أكثر من 100 مليون ريال لمشاريع النظافة لـ 22 حيًا في مدينة تبوك

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أكثر من 100 مليون ريال لمشاريع النظافة لـ 22 حيًا في مدينة تبوك

أكثر من 100 مليون ريال لمشاريع النظافة لـ 22 حيًا في مدينة تبوك
http://almnatiq.net/?p=1000536
المناطق- تبوك:

دشن أمين منطقة تبوك المهندس درويش آل محفوظ اليوم مشروع النظافة الجديد والخاص بجمع ونقل النفايات لـ 22 حيًا في مدينة تبوك بتكلفة إجمالية بلغت مائة وثلاثة ملايين وسبعة وخمسين ألفاً وخمسمائة ريال.
ويهدف المشروع إلى تعزيز النظافة وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير خدمات حديثة بأعلى المواصفات العملية والرقابية لمتابعة نسبة الإنجاز وتتبع المركبات بنظام الـ GIS ومعدات غسيل الحاويات المغلق حفاظًا على الصحة العامة حيث يضم المشروع (93) معدة و(2300) حاوية وأكثر من (5 آلاف) برميل لمتابعة أعمال النظافة على مدار الساعة.
وأكد آل محفوظ حرص أمانة المنطقة على بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز ورفع مستوى أعمال النظافة العامة في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

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