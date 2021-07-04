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أمير منطقة تبوك يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة

أمير منطقة تبوك يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة

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أمير منطقة تبوك يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة

أمير منطقة تبوك يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة
http://almnatiq.net/?p=1000541
تبوك- فايز السميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وعدداً من وكلاء ومسؤولي الوزارة .ورحب سموه في بداية اللقاء بمعاليه ومرافقيه، وبحث سموه مع معالي الوزير العديد من الموضوعات المتعلقة بمشاريع الوزارة المرتبطة بالمنطقة، بالإضافة إلى استعراض عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تشمل المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها وتعكس خدمات متواصلة للمواطنين في قطاع البيئة والمياه والزراعة .عقب ذلك دشن سمو أمير المنطقة 10 مشروعات بيئية ومائية بالمنطقة بلغت تكلفتها أكثر من317 مليون ريال، وتخدم مدن ومحافظات وقرى منطقة تبوك، ونوه سموه أمير منطقة تبوك بما يلقاه قطاع البيئة والمياه والزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-مشيدا سموه بجهود معالي وزير البيئة والمياه والزراعة والعاملين بفرع الوزارة بالمنطقة من جانبه قدم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة شكره وتقديره للأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، على ماتحضى به مشروعات البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة من دعم ومتابعة من سموه .
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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