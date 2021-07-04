جامعة الباحة تفتح غداً باب القبول الإلكتروني لمرحلة البكالوريوس

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تبدأ عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة غداً، القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلة البكالوريوس، ويستمر حتى 04 من ذي الحجة.

ودعت العمادة الراغبين بالتقديم والاطلاع على الشروط مراجعة البوابة الإلكترونية للقبول عبر موقع الجامعة https://admission.bu.edu.sa/PROD_ad/xwskcadm.dispAdmissionGate?admissionType=UG.