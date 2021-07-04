احدث الأخبار

الأمير تركي بن هذلول : الخدمات الإلكترونية في الجوازات تهدف إلى خدمة المستفيدين
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يبحث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين
أبرز المواد
 جامعة الباحة تفتح غداً باب القبول الإلكتروني لمرحلة البكالوريوس
أبرز المواد
 الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة الـ 40 عامًا فأكثر
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة
منطقة تبوك
 أكثر من 100 مليون ريال لمشاريع النظافة لـ 22 حيًا في مدينة تبوك
منطقة تبوك
 فرع البيئة والمياه والزراعة بجازان ينظم ورشة عمل في التنمية الزراعية المستدامة
منطقة جازان
 فريق بحثي بجامعة الملك خالد يسجل براءة اختراع جين مدمج لبروتينات سطح ونواة فايروس كوفيد ١٩
منطقة عسير
 بتوجيه نائب أمير الشرقية : فرع وزارة الموارد البشرية ينفذ دروات تدريبية في لغة الإشارة
المنطقة الشرقية
 الباحص: 6 مراكز للبنين والبنات لخدمة 3000 طالب وطالبة بالشرقية عبر الفصول الافتراضية عن بعد
المنطقة الشرقية
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 11031.73 نقطة
أبرز المواد
 “الخارجية” تعلن عن توفر وظائف تعاقدية في عدد من التخصصات
أبرز المواد
الأمير تركي بن هذلول : الخدمات الإلكترونية في الجوازات تهدف إلى خدمة المستفيدين

الأمير تركي بن هذلول : الخدمات الإلكترونية في الجوازات تهدف إلى خدمة المستفيدين

أبرز المواد
أمير منطقة حائل يبحث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين

أمير منطقة حائل يبحث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين

أبرز المواد
جامعة الباحة تفتح غداً باب القبول الإلكتروني لمرحلة البكالوريوس

جامعة الباحة تفتح غداً باب القبول الإلكتروني لمرحلة البكالوريوس

أبرز المواد
الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة الـ 40 عامًا فأكثر

الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة الـ 40 عامًا فأكثر

أبرز المواد

الأمير تركي بن هذلول : الخدمات الإلكترونية في الجوازات تهدف إلى خدمة المستفيدين

الأمير تركي بن هذلول : الخدمات الإلكترونية في الجوازات تهدف إلى خدمة المستفيدين
http://almnatiq.net/?p=1000564
المناطق_واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران أن قطاع الجوازات يعيش نقلة نوعية في مجال تطور الخدمات الإلكترونية التي من شأنها خدمة وراحة المستفيدين، مبينًا أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يعدّ الواجهة الرئيسة الأولى لجميع القادمين إلى المملكة، إضافةً إلى جهود منسوبي قطاع الجوازات في القبض على مخالفي نظام الإقامة واتخاذ الإجراءات الجزائية بحقهم.
ونوه سموه خلال الاتصال المرئي -الذي أجراه اليوم مع مدير جوازات منطقة نجران المكلف اللواء سعد بن سعيد القحطاني- بما تضمنه التقرير الإحصائي لجوازات المنطقة والفروع التابعة لها في المحافظات خلال المدة الماضية.
وأثنى سمو الأمير تركي بن هذلول على جهود منسوبي الجوازات في منطقة نجران والفروع التابعة لها، مشيداً بما احتواه التقرير من إحصائيات تعكس مدى الاستفادة من تسخير التقنية الحديثة لخدمة المراجعين، مبينًا أن العمل على خدمة المواطنين والمقيمين هو عمل رائد عاكس لثقافة أبناء الوطن.

روابط ذات صلة

أمير منطقة حائل يبحث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين

أمير منطقة حائل يبحث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية الفرص الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين
جامعة الباحة تفتح غداً باب القبول الإلكتروني لمرحلة البكالوريوس

جامعة الباحة تفتح غداً باب القبول الإلكتروني لمرحلة البكالوريوس
الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة الـ 40 عامًا فأكثر

الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة الـ 40 عامًا فأكثر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*