«الداخلية»: اللقاح شرط لدخول الأنشطة والمنشآت ابتداء من 1 أغسطس

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http://almnatiq.net/?p=1000567
المناطق_ الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، قرب تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة، للدخول لكافة الأنشطة والمنشآت واستخدام وسائل النقل العامة ابتداء من 1 أغسطس.

ودعا الشلهوب خلال مؤتمر مستجدات كورونا في المملكة، اليوم الأحد، على ضرورة بالمبادرة والمسارعة بأخذ اللقاح قبل تطبيق هذا القرار.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، صرح في وقت سابق، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة؛ فقد تقرر ما يلي:

أولًا: اشتراط التحصين ـ المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

أ‌. دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.

ب‌.دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

ج‌.دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

د‌. دخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة.

هـ. استخدام وسائل النقل العامة.

ثانيًا: عودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتتفق وزارتا (الصحة، والتعليم) على تحديد فئات الطلاب العمرية المستهدفة.

ثالثًا: استخدام تطبيق «توكلنا» للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.

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