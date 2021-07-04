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أمير تبوك يواسي في وفاة معالي المهندس محمد العمري

أمير تبوك يواسي في وفاة معالي المهندس محمد العمري
http://almnatiq.net/?p=1000570
المناطق_علي العميري

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة العمري في وفاة فقيدهم معالي المهندس  محمد بن عبدالهادي العمري أمين منطقة تبوك سابقا  – رحمه الله – .وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.ومن جهته أعرب أبن الفقيد عمر  باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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