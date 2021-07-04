أمير تبوك يواسي في وفاة معالي المهندس محمد العمري

المناطق_علي العميري

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة العمري في وفاة فقيدهم معالي المهندس محمد بن عبدالهادي العمري أمين منطقة تبوك سابقا – رحمه الله – .وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.ومن جهته أعرب أبن الفقيد عمر باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.