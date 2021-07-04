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أمانة الشرقية: تطوير وصيانة طرق المنطقة بأكثر من ٣١١ مليون ريال

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أمانة الشرقية: تطوير وصيانة طرق المنطقة بأكثر من ٣١١ مليون ريال

أمانة الشرقية: تطوير وصيانة طرق المنطقة بأكثر من ٣١١ مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1000573
المناطق_واس

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن إجمالي أطوال الطرق الواقعة في حدودها للأعوام (2019-2020) بلغ 1.744.187 مترا طوليا، وتشمل 20 بلدية في جميع مدن ومحافظات المنطقة، فيما بلغت قيمة المشاريع المتعلقة بهذه الطرق التي تم إنجازها أكثر من ٣١١ مليون ريال.
وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن المشاريع تضمنت تطوير الأحياء بالدمام (الجزء الأول)، وتحسين وتطوير شارع الملك عبد العزيز بالدمام بمبادرة الطرق، وسفلتة وأرصفة بمدن الحاضرة المرحلة الأولى، وسفلتة وأرصفة بالدمام والظهران، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى الجاري تنفيذها بالطرق الواقعة في نطاق الأمانة.
وأكد أن أمانة الشرقية تعمل على تحقيق العديد من الأهداف الرئيسة لتوفير بيئة حضارية ذات مستويات عالية، والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة الشرقية، وتوفير شبكة طرق ذات معايير عالية، عبر تنفيذ مشاريع أعمال وتأهيل الطرق الرئيسة والفرعية وتطويرها في المنطقة، التي تأتي ضمن مبادرات الطرق وصيانتها وفق تصاميم ومواصفات جديدة.
وشدد أمين الشرقية على أن تنمية جميع مدن المنطقة الشرقية هي ضمن العديد من الإستراتيجيات التي منها إستراتيجية النقل الشامل التي انطلقت عام 2015م، وتستمر حتى عام 2035م، وتشمل تنفيذ مشاريع عديدة تمثل خارطة طريق لتغيير البنية التحتية في قطاع النقل متعدد الوسائط بما يتواكب مع التنمية العمرانية ومعدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي المستمر، منوهًا بأن برنامج “الطرق” يعزز كفاءة شبكة الطرق بين المدن كافة.

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