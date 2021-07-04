أمانة الشرقية تعلن طرح مرحلة التأهيل للمشروع الاستثماري النموذجي لتطوير “نبض الخبر”

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أعلن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل إطلاق المرحلة الثانية (مرحلة تأهيل الشركات) من مراحل مشروع “نبض الخبر” الذي يهدف إلى تطوير مركز ثقافي نوعي متكامل بوسط محافظة الخبر.

وبيّن أن المشروع يأتي بالتعاون بين الوزارة ووزارة الثقافة، بهدف رفع جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مكانة محافظة الخبر على الخارطة السياحية والثقافية والترفيهية بالمملكة.

من جهته أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن المشروع يسعى إلى بناء وجهة فنية وتراثية منفتحة على الأنشطة الثقافية المتنوعة التي سيكون لها أثر إيجابي على نوعية الحياة لسكان محافظة الخبر وزوار المنطقة الشرقية، وبطريقة تسهم في وضع محافظة الخبر كوجهة مستهدفة على خريطة السياحة السعودية، ويقدم المشروع عدة أنشطة ثقافية مختلفة بالشراكة مع الهيئات الثقافية الخمس بوزارة الثقافة، كهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة الموسيقى وهيئة التراث.

ولفت الجبير النظر إلى أن المشروع تم طرحه في وقت سابق وجرى الآن إطلاق المرحلة الثانية لتأهيل المتقدمين للمنافسة لاختيار (المطور أو الاتحاد/ تحالف المطورين) الفائز بتنفيذ المشروع.

وبيّن أن المشروع سيسهم في خلق فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة، ودعم ملف ترشيح مدينة الخبر لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالميًا بجودة الحياة.

ودعا معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير عموم المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على وثيقة التأهيل التي تحتوي على معلومات عن المشروع، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للأمانة عبر الرابط : www.eamana.gov.sa ، ومنصة فرص، ولمزيد من المعلومات والتفاصيل حول المشروع يمكن الدخول على الرابط: https://invest.eamana.gov.sa/Nabd .