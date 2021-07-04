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أمانة جدة تنفذ 7781 جولة وتغلق 50 منشأة مخالفة للاحترازات

أمانة جدة تنفذ 7781 جولة وتغلق 50 منشأة مخالفة للاحترازات
http://almnatiq.net/?p=1000578
المناطق_واس

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال نهاية الأسبوع 7781 جولة رقابية مع الجهات المعنية لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، وأسفرت عن إغلاق 50 منشأة مخالفة.
وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، رصدت الفرق الميدانية خلالها 61 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
وأكدت تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية، مثمنةً دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في الامتثال والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات “940” أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.

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