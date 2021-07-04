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أمين منطقة الجوف يبحث مع رئيس وأعضاء بلدي صوير تلبية احتياجات الأهالي

أمين منطقة الجوف يبحث مع رئيس وأعضاء بلدي صوير تلبية احتياجات الأهالي
http://almnatiq.net/?p=1000587
المناطق_واس

بحث أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان في مكتبه بالأمانة مع رئيس المجلس البلدي بصوير خلف قاطع الرويلي وأعضاء المجلس، بحضور رئيس بلدية صوير المهندس تركي بن عبدالعزيز السلامة، ومنسوبي المجالس البلدية، احتياجات الأهالي من الخدمات.
وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل بين الأمانة والمجالس البلدية لبحث تلبية متطلبات المواطنين والارتقاء بالأداء، كما ناقش الاجتماع عددًا من القضايا والمشروعات الخدمية التي تهم الأهالي.
من جانبه أكد أمين الجوف حرص الأمانة على تفعيل التعاون مع المجالس البلدية لتحقيق مصلحة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات، وفق أهداف رؤية المملكة 2030 في القطاع البلدي.

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