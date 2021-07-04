وكيل النيابة العامة يستقبل مساعد وزير التجارة

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استقبل معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان في مقر النيابة اليوم معالي مساعد وزير التجارة الأستاذ بدر الهداب.

وناقشا خلال الاستقبال عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكّدا تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة التجارة.

وثمّن وكيل النيابة العامة ما تقوم به وزارة التجارة من دور فعّال في الوقاية من الجرائم والمخالفات التجارية والاقتصادية والجهود الكبيرة التي تبذلها في هذا الشأن.

من جانبه أكد مساعد وزير التجارة أن الوزارة تحرص على ضمان استيفاء ما يُحال للنيابة العامة من محاضر ومذكرات وتقارير تتعلق بالجرائم والمخالفات في الأنظمة التجارية للمتطلبات النظامية، مثمناً للنيابة العامة ما تقوم به في هذا الإطار من حماية جنائية للمجتمع.

يذكر أن الأجهزة المعنية في النيابة العامة ووزارة التجارة اتخذت مؤخراً الإجراءات اللازمة كافة تمهيدا للربط الإلكتروني بين الجانبين بما يسرّع تبادل البيانات والمعلومات المشتركة.