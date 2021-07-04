توقعات طقس الغد.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

المناطق_ الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لطقس غد الإثنين في المملكة 25/ 11/ 1442 الموافق 5 يوليو الجاري.

وقال المركز، إنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة حيث يصل ما بين 4-6 درجات مئوية على شرق ووسط المملكة مع نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشملت التوقعات، أن يبقى الطقس معتدل ليلا على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يميل إلى الحرارة فترة الظهيرة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.