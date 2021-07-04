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أمير منطقة مكة المكرمة يضع حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري ويطلق صندوق الوقف بجامعة الملك عبدالعزيز

أمير منطقة مكة المكرمة يضع حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري ويطلق صندوق الوقف بجامعة الملك عبدالعزيز

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أمير منطقة مكة المكرمة يضع حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري ويطلق صندوق الوقف بجامعة الملك عبدالعزيز

أمير منطقة مكة المكرمة يضع حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري ويطلق صندوق الوقف بجامعة الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=1000614
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يضع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حجر الأساس لمشروع مبنى وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري ويطلق صندوق الوقف بجامعة الملك عبدالعزيزيوم الأربعاء المقبل بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.
وقدم معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزبز رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم شكره البالغ للأمير خالد الفيصل الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم على تشريفه ورعايته الكريمة لهذا الوقف
الذي يعد أحد مخرجات ملتقى مكة الثقافي الرابع تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟
وسيشهد الحفل الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز توقيع اتفاقيتي تعاون مع الهيئة العامة للأوقاف والبنك الأهلي السعودي الذي اختارته الجامعة لإدارة الصندوق الوقفي.
وكان وقف لغة القرآن الكريم قد نال جائزة مكة للتميز في فرعها الثقافي في دورتها الحادية عشرة…
الجدير بالذكر أن الوقف يعد الأول المتخصص في دعم برامج ومبادرات لغة القرآن الكريم ونشر الأبحاث المتعلقة بالاعجاز البلاغي للقرآن والتفسير اللغوي والأدبي وشرح مفرداته اللغوية كما يعنى بالأبحاث اللغوية التطبيقية وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأهيلهم وتدريبهم ، واستثمار التقنية لخدمة اللغة العربية وتنمية لغة المجتمع والعناية بالموهوبين في علوم العربية وتقديم المنح الدراسية لهم.

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