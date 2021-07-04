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جمعية الكشافة تبدأ مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي لمفوضي تنمية القيادات

جمعية الكشافة تبدأ مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي لمفوضي تنمية القيادات

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جمعية الكشافة تبدأ مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي لمفوضي تنمية القيادات

جمعية الكشافة تبدأ مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي لمفوضي تنمية القيادات
http://almnatiq.net/?p=1000617
المناطق_مبارك الدوسري

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم مُشاركتها بالملتقى الكشفي العربي لمفوضي تنمية القيادات والتدريب بالجمعيات الكشفية العربية ، والذي يُنظمه افتراضيا الإقليم الكشفي العربي ، ويستمر حتى يوم الخميس القادم . 

وقد أُقيم حفل خطابي بالمناسبة القيت فيه العديد من الكلمات تناوب على القائها نائب المدير الإقليمي مدير الطرق التربوية بالإقليم رفعت السباعي ، وقائد الملتقى جون جميل ، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، الذي أكد أهمية الملتقى في تطوير السياسة الوطنية للراشدين بالكشفية وآليات تطبيقها، ووضع أدوات تطبيق الإطار العالمي الجديد للشارة الخشبية ، واشار إلى تميز الإقليم الكشفي العربي في ذلك المجال ، كما تضمن الحفل فقرة فنية قدمها القائد الكشفي حسن البقالي من الجامعة الوطنية للكشافة المغربية . 

بدأت بعد ذلك اولى جلسات الملتقى عن وضع وتطوير وتطبيق السياسة الوطنية للراشدين في الكشفية قدمها مدير الطرق التربوية بالإقليم رفعت السباعي والذي تناول فيها التعريف بسياسة تنمية القيادات ، وتحديد المستهدفين منها ، والعلاقة بين القيادات في الكشفية وبرامج الشباب والتنمية ، ودورة حياة الراشدون في الكشفية ، والتعريف بعناصر سياسة تنمية القيادات ، كما اشتملت الجلسة على آليات تطبيق سياسة تنمية القيادات على المستوى الوطني ، ووضع وتطوير سياسة وطنية للراشدين في الكشفية وآليات تنفيذها ، ومعايير أداة تقييم الدعم العالمي ( GSAT ) الـ 30 فيما يخص الراشدين في الكشفية ، وكيفية الحصول على الدعم لتعزيز قدرات الجمعية الكشفية الوطنية .  

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