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اختتام فعاليات تحدي “إكسثون تبوك” لتطبيقات البيئة المستدامة بفوز 3 مشاريع تقنية

اختتام فعاليات تحدي “إكسثون تبوك” لتطبيقات البيئة المستدامة بفوز 3 مشاريع تقنية

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اختتام فعاليات تحدي “إكسثون تبوك” لتطبيقات البيئة المستدامة بفوز 3 مشاريع تقنية

اختتام فعاليات تحدي “إكسثون تبوك” لتطبيقات البيئة المستدامة بفوز 3 مشاريع تقنية
http://almnatiq.net/?p=1000621
المناطق_واس

اختتمت بمنطقة تبوك أمس فعاليات تحدي “إكسثون تبوك” لتطبيقات البيئة المستدامة، الذي نظمته جامعة تبوك ممثلةً بعمادة شؤون الطلاب، بمشاركة خمسين طالبًا وطالبة من مختلف التخصصات والكليات، لمدة ثلاثة أيام بمبنى كلية الطب بالجامعة.
وأعلنت اللجنة المنظمة فوز فريق (B5) بتطبيقهم S.FARM في مجال الزراعة والري، فيما حصل فريق (A1) على المركز الثاني عن تطبيقهم الخاص بـ (Vertical Farming) في مجال الزراعة، كما حصل فريق (A3) على المركز الثالث بفوز تطبيقهم (تدوير | TADWEER) المختص بمجال إعادة التدوير.
وهنّأ معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله الذيابي الفائزين والفائزات، مبينًا أن مثل هذه المشاريع التي تمكن الطلبة من العمل بمفردهم هي المحرك الرئيس لتطوير مخرجات العملية التعليمية، وهي التي تقوم على خدمة ثروة الوطن الحقيقية أبنائه وبناته.
وأوضح أن الجامعة تعمل دائما على إحداث قفزة نوعيه لتطوير آليات التعليم وفق معايير ومفاهيم الجودة الشاملة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030م، وبالشراكة مع مختلف الجهات والقطاعات، والاهتمام بذوي المواهب من الطلبة وتوفير المناخ المناسب لهم وتذليل العقبات التي تواجههم، وتسخير الجهود الممكنة لمساعدتهم على تطوير قدراتهم الذهنية والابتكارية وتحقيق تطلعاتهم.
وأشار إلى أن محاور المشروع تناولت مجال الطاقة المتجددة، والزراعة والري، ومجالَي إعادة التدوير وحماية البيئة.

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