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بدء القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة تبوك

بدء القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة تبوك

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بدء القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة تبوك

بدء القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة تبوك
http://almnatiq.net/?p=1000625
المناطق_واس

بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك اليوم القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم .
وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم الأربعاء 4 / 12 / 1442هـ ، وستُعلن نتائج القبول يوم الأربعاء 18 / 12 / 1442 هـ.
ودعت الجامعة جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة.

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