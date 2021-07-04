بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك اليوم القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم .
وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم الأربعاء 4 / 12 / 1442هـ ، وستُعلن نتائج القبول يوم الأربعاء 18 / 12 / 1442 هـ.
ودعت الجامعة جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة.
بدء القبول الإلكتروني لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة تبوك
بدأت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك اليوم القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم .
التعليقات (٠) اضف تعليق