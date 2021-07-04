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بحثا أوجه التعاون بين الأمر بالمعروف والموارد البشرية بالرياض “الشبانات ” يزور فرع الموارد البشرية بالرياض

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بحثا أوجه التعاون بين الأمر بالمعروف والموارد البشرية بالرياض “الشبانات ” يزور فرع الموارد البشرية بالرياض

بحثا أوجه التعاون بين الأمر بالمعروف والموارد البشرية بالرياض “الشبانات ” يزور فرع الموارد البشرية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1000628
المناطق_ الرياض

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات ؛ بزيارة لمدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور  محمد بن عبدالله الحربي في مكتبه.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون ومد جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، والموارد البشرية بما يخدم الصالح العام، ويعزز العمل لتحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن والعمل على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بالجهازين من لدن حكومتنا الرشيدة أيدها الله.وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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