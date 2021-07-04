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إقبال كبير من الطلبة في تعليم تبوك لتلقي لقاح كورونا

إقبال كبير من الطلبة في تعليم تبوك لتلقي لقاح كورونا

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إقبال كبير من الطلبة في تعليم تبوك لتلقي لقاح كورونا

إقبال كبير من الطلبة في تعليم تبوك لتلقي لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=1000631
المناطق_فايز السميري

تواصل الإدارة العامة للتعليم منطقة تبوك المشاركة في الحملة الوطنية التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً بلقاح فيروس كورونا، من خلال مراكز التطعيم المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك استعدادًا للعودة الآمنة للمدارس، وبداية العام الدراسي الجديد حضوريًا.ودعا المدير العام للتعليم  بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري الأبناء والبنات الطلاب والطالبات من فئة (12-18) عاماً بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ حرصًا على صحتهم وسلامة الجميع، والمساهمة في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل. عبر المراكز المخصصة كمركز اللقاحات في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية، وجامعة تبوك، وبقية المراكز الصحية لسلامة الجميع، منوهاً بالتعاون بين تعليم تبوك وصحة تبوك في هذا الإطار.وثمن مدير تعليم تبوك تفاعل واهتمام أولياء الأمور والأسر؛ للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمريًا، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

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