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شرطة الرياض تطيح بمُخَالِفَيْن لنظام الإقامة امتهنا تزوير الوثائق الرسمية

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شرطة الرياض تطيح بمُخَالِفَيْن لنظام الإقامة امتهنا تزوير الوثائق الرسمية

شرطة الرياض تطيح بمُخَالِفَيْن لنظام الإقامة امتهنا تزوير الوثائق الرسمية
http://almnatiq.net/?p=1000639
المناطق - واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الهندية في العقدين الثاني والثالث من العمر، في وحدةٍ سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض قاما بتجهيزها مقرا لتزوير الوثائق الرسمية، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر وعدد من التجهيزات والمعدات المستخدمة في تزييف الوثائق الرسمية، إضافة إلى أختام مزورة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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