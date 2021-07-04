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توقعات بانخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمى غدًا

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توقعات بانخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمى غدًا

توقعات بانخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمى غدًا
http://almnatiq.net/?p=1000641
المناطق - الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الانخفاض يصل ما بين 4-6 درجات مئوية على شرق ووسط المملكة، مع نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويبقى الطقس معتدلاً ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية يميل إلى الحرارة فترة الظهيرة، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، وتسجل أعلى درجة حرارة في المدينة المنورة والأحساء بـ45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 17 درجة.

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