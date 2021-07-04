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نائب وزير الحج والعمرة يدشِّن موقع “تنسيقي حُجّاج الداخل” الإلكتروني الجديد

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نائب وزير الحج والعمرة يدشِّن موقع “تنسيقي حُجّاج الداخل” الإلكتروني الجديد

نائب وزير الحج والعمرة يدشِّن موقع “تنسيقي حُجّاج الداخل” الإلكتروني الجديد
http://almnatiq.net/?p=1000648
المناطق - واس:

دشّن معالي نائب وزير الحجّ والعُمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه بمقر الوزارة بمكة المكرمة اليوم, إطلاق موقع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدّمة حُجّاج الدّاخل، الإلكتروني على شبكة “الإنترنت” “/https://mutahed.org”، وذلك بعد تطويره وتحديثه.

وأكد رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني، أن هذه الخطوة التطويرية ضمن إطار اهتمام المجلس التنسيقي المستمر بتطوير منظومته الإلكترونية والتوسع في استخدام التقنية، وبما ينعكس إيجاباً على أداء منشآت هذا القطاع الحيوي والمهم، ليمثل بهيئته الجديدة، مرجعية معلوماتية شاملة، ووسيلة مهمة لنشر أنشطة قطاع حجاج الداخل وتعميم المعلومات المُستجدة عنه، للمختصين والمهتمين والمتابعين.

وبين أن الموقع بشكله الجديد، يأتي مواكباً للتطورات في جميع قطاعات المجلس وإداراته، ويتميز بالعديد من الخصائص الفنية والمواصفات التقنية الجديدة والمختلفة، التي تسهل للمتصفح النفاذ إلى مختلف مكوناته وتقسيماته، والحصول على كثير من المعلومات والعديد من الخدمات التفاعلية، كما يجري الإعداد والتجهيز لإطلاق الموقع بنسختيه الإنجليزية والفرنسية، لتعميمه وإتاحة محتوياته بعدد من اللغات الأخرى غير العربية.

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