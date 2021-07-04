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“الصحة” توضح الأضرار الكبيرة للتدخين السلبي

“الصحة” توضح الأضرار الكبيرة للتدخين السلبي
http://almnatiq.net/?p=1000652
المناطق - الرياض:

أكدت وزارة الصحة أن التدخين السلبي لديه أضرار كبيرة لصحة من يجلسون إلى جوار المدخن وتظهر أعراضه في أقل من 5 دقائق، بحيث تصبح الشرايين أقل مرونة، كما يحدث في حالة الشخص الذي دخن سيجارة.

وأضافت أنه بعد مرور 20 دقيقة يبدأ تخثر الدم لدرجة مقاربة للشخص المدخن وتترسب الدهون في الأوعية الدموية التي تزيد من خطر النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وأشارت إلى أنه بعد مرور ساعتين تتأثر ضربات القلب مما يسبب عدم انتظامها أو الإصابة بنوبات قلبية ومضاعفات خطيرة، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين وسرطان الرئة بنسبة 20-30%.

وكشفت بأنه بعد الساعتين ترتفع نسبة الإصابة بسرطان الجيوب الأنفية والحلق والحنجرة والثدي، إضافة إلى أعراض الجهاز التنفسي الطويلة وقصيرة المدة ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

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